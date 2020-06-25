أهالي كوباني يستذكرون شهداء مجزرة 25 حزيران ويشعلون الشّموع على أضرحتهم

نظّم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بالتنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة كوباني مراسم استذكار لشهداء مجزرة 25 حزيران في كوباني، في مزار شهداء المجزرة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة عضوة لجنة العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني عائشة أفندي، قالت فيها: "نحن نعيش أيّام أفراح وتعازٍ، أفراحنا هي انتصاراتنا وتعازينا هي المجازر التي نتعرّض لها بين الحين والأخر على يد أعدائنا لأنّ أعداء الكرد لا يقبلون الانتصارات والمكتسبات التي حققها الكرد".

وأضافت عائشة: "هدف دولة الاحتلال التركية من ارتكاب المجازر بشكل متواصل بحقّ الكرد هو القضاء على وجودنا. وتركية تعلم بأنّنا تعرّضنا للمجازر على يد المجموعات المرتزقة الموالية لها في هذا التاريخ، وقامت بارتكاب مجزرة أخرى في نفس التاريخ بحقّ النساء المناضلات الثلاث في قرية حلنج".

وفي ختام كلمتها عاهدت عائشة أفندي بمواصلة النّضال على نهج الشهداء.

وبعدها أشعل الأهالي وذوو الشّهداء الشموع على أضرحة شهداء المجزرة.

(كروب/ك)

ANHA