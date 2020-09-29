أهالي كوباني يستذكرون شهداء الأشهر الـ3 المنصرمة

في مراسم مهيبة توافد العشرات من أهالي مدينة كوباني إلى مزار الشهيدة دجلة جنوب المدينة لإشعال الشموع على أضرحت الشهداء، لاستذكار شهداء الأشهر الثلاث المنصرمة.

وخلال المراسم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء عارف بالي كلمة شدد فيها على ضرورة التحلّي بالمسؤولية إزاء قيم الشهادة والشهداء.

وقال عارف بالي: "شهداؤنا كانوا ولا يزالون منارتنا إلى طريق الحرية، ويجب علينا مواصلة السير على الطريق الذي رسموه لنا بدمائهم".

هذا وأشعل الأهالي وعوائل الشهداء الشموع على أضرحة أبنائهم وسط مراسم مهيبة حضرها العشرات من أهالي وذوي الشهداء من أبناء مدينة كوباني.

(س ع /ك)

ANHA