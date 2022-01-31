أهالي كوباني يستقبلون جثامين 12 من شهداء حملة مطرقة الشعوب

ووصلت جثامين الشهداء الذين استشهدوا في حملة "مطرقة الشعوب" عصر اليوم إلى مدينة كوباني، وتم نقلهم إلى المشفى العسكري بالمدينة حيث سيتم تشييعهم يوم غد إلى مثواهم الأخير.

والشهداء هم كل من "ماهر محمد بوزان، ونهاد شيخ موسى، ودارا محمد محمد، ومحمود هنكي، وإسماعيل محمد علي، وبوزان مسلم خليل، محمد عصمت والي، حسين علي إسماعيل، فيصل سعدون، هيثم نبو محمد، محمود مزي، وحسين كنو".

وبحسب مجلس عوائل الشهداء سيتم تشييع الشهداء غداً الثلاثاء الساعة 12 ظهراً إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

(ن ك/ل)

ANHA