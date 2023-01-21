أهالي كوباني يشيّعون جثمان شهيد ومراسم غيابية لشهيد آخر

تجمع المئات من أهالي مقاطعة كوباني في مزار الشهيدة دجلة جنوب كوباني لتشييع جثمان الشهيد أحمد علي (شورش كوباني)، استشهد في 18 كانون الثاني الجاري باستهداف مسيرة تابعة للاحتلال التركي في مدينة تربيه سبيه في إقليم الجزيرة، ومراسم غيابية لجثمان الشهيد محمد عثمان الاسم الحركي رينجبر ريباز الذي استشهد في 26/9/2022 في زاب بمناطق الدفاع المشروع.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجدة حسون، كلمة عاهدت فيها بالانتقام للشهداء، وقالت: "نحن شعب مناضل وصامد على أرضنا لن نرضخ لتهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي"، مشددة "قرارنا اتخذناه إما الموت بشرف ونيل الشهادة، أو العيش بكرامة ولا سبيل غيرهما".

بدوره، قال عضو حركة المجتمع الديمقراطي بإقليم الفرات بوزان دالي: "اليوم نحيا هنا بفضل المقاومة التي تبديها قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع".

وتابع: "نتعرض اليوم لشتى أنواع الهجوم وكافة أنواع الأسلحة وحتى السلاح الكيماوي، ورغم هذا نقول لدولة الاحتلال لا، ولن نستسلم فالمقاومة هي الحياة، وبالمقاومة سننتصر ونحرر كل شبر محتل".

وطالب بوزان دالي شعوب المنطقة بتصعيد النضال ضد هجمات دولة الاحتلال التركي، لأن الفترة القادمة حساسة ومصيرية.

اختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيدين أحمد علي ورينجبر ريباز وتسليمهما إلى ذويهما، ليوارى جثمان الشهيد أحمد الثرى في مزار الشهيد دجلة جنوب مدينة كوباني.

(ن ك/د)

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