أهالي كوباني يشيّعون جثمان الشهيد محمود بشار

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني لمزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني لتشييع جثمان الشهيد عضو حركة المجتمع الديمقراطي محمود بشار (الاسم الحركي محمود كوباني)، الذي استشهد أمس الأحد في هجوم جوي للاحتلال التركي، بعد زيارته لإحدى العوائل القريبة منه في ريف مدينة كوباني.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيس المشترك لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي في إقليم الفرات، سليمان سليمان، الذي أدان "الأعمال الإرهابية" لدولة الاحتلال التركي بحق أبناء المنطقة.

وقال سليمان "في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأزمة الإنسانية التي تمر بها المنطقة جراء الزلزال، تقوم دولة الاحتلال التركي باستهداف المواطنين في المنطقة"، معتبراً ما تقوم به دولة الاحتلال منافياً لكل القيم الأخلاقية.

وأضاف: "مهما فعلت دول الاحتلال التركي لن تستطيع النيل من إرادتنا لأننا أصحاب أرض طهرت بدماء أبنائها الشهداء، والذين دحروا أكبر تنظيم كان يشكل خطراً على المنطقة برمتها".

كما ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الفرات، سوزدار شيخو، كلمة قالت فيها إن "دولة الاحتلال التركي لا تبالي بشيء، وهدفها الأول والأخير هو إبادتنا، ولكنها مخطئة في حساباتها فنحن أصحاب قيم ومبادئ ولن نتخلى عن هذه الأرض مهما حاولت ترهيبنا أو استهدافنا بطيرانها المسيّر".

ولفتت سوزدار: "العالم صامت حيال الهجمات التركية الجميع يأخذ دور المتفرج دون أن يعنيه شيء، لكننا سنبقى شوكة في حلق الأعداء وسنمضي على خطا شهدائنا، وسنصل لدرب الحرية المنشود رغماً عنهم".

لتختتم المراسم بقراءة وثيقة الشهيد محمود كوباني وتسليمها لذويه، ليوارى بعدها جثمانه الثرى في مزار الشهيد دجلة جنوب مدينة كوباني.

(ن ك/د)

ANHA