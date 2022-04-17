أهالي كوباني يشيّعون جثمان الشهيد جان فيدا إلى مثواه الأخير

وشارك في مراسم التشييع المئات من أهالي إقليم الفرات وأعضاء من مؤسسات الإدارة الذاتية في الإقليم والمجتمع المدني والقوى العسكرية والأحزاب الكردية.

واستقبل المشيّعون جثمان المناضل جان فيدا بالزغاريد وسط الهتافات التي تحي الشهيد وتنادي بمقاومة قوات سوريا الديمقراطية، ومن ثم بدأت مراسم الشهيد بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, تلتها كلمة الرئيسة المشتركة للجان الصلح في إقليم الفرات سلطانة حمدي التي قالت فيها: "الشهداء هم حقيقة هذا الشعب, لأنهم يضحون بأرواحهم في سبيل حماية شعبهم وأرضهم, والحرب التي تمارس ضدنا هي حرب الوجود واللا وجود".

وأكدت سلطانة في كلمتها أنه عبر التاريخ اندلعت ثورات عديدة كردية "ولكن أعداء الشعب الكردي كان يخمدونها, أما اليوم فثورة 19 تموز التي انطلقت من كوباني لن يستطيع العدو إخمادها لأنها تحققت بفضل دماء شهدائنا".

بدوره ألقى عضو هيئة الانضباط في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح نوح كلمة قال فيها: "الشهداء هم حقيقتنا وهم الذين يجعلوننا نعيش على هذه الأرض بحرية والكرامة, ونحن مدينون للشهداء لأنهم كانوا على طريق الحرية ويجب أن نكون على دربهم, وعدو الشعب الكردي يعمل ليلاً ونهاراً من أجل القضاء علينا ولكن تضحيات الشهداء ونضالهم هو الرد الأكبر ضد العدو".

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، هيفين مشو، وثيقة الشهيد جان فيدا وسلمتها لذويه, ومن ثم رفع جثمانه على أكتاف رفاقه ليوارى الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء وسط زغاريد الأمهات.

ويشار إلى أن الشهيد جان فيدا (الاسم الحقيقي إبراهيم محمد) استشهد بتاريخ 15 من نيسان/ أبريل الحالي, في مدينة كوباني أثناء تأدية واجبه العسكري.

(ج ع/ د)

ANHA