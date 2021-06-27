أهالي كوباني يشيّعون جثمان الشهيد دابان شيخو إلى مثواه الأخير

وينحدر الشهيد دابان شيخو الاسم الحركي (دابان كوباني) من قرية سفتك غربي مدينة كوباني ، حيث استشهد في قرية قراقوزاك الواقعة جنوب غربي مدينة كوباني وذلك خلال تأديته لواجبه في الدفاع الذاتي.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمكتب الدفاع الذاتي في إقليم الفرات نبو تمو قال خلالها: "مع تشكل حركة حرية كردستان تغير تاريخ الكرد وكردستان، واتضح ذلك خلال مقاومة كوباني واتحاد الشعب الكردي ضد داعش آنذاك، واليوم نرى قوات الكريلا تقاوم ببسالة ضد كافة أسلحة الدولة التركية المتطورة".

وأضاف نبو تمو قائلاً: "علينا جميعاً واجبات كما يجب أن نحاسب ضمائرنا، فلولا الشهداء لما اجتمعنا هنا ولما قاومنا إلى الآن ضد العدو، ونحن واثقون بنضال قواتنا، نعلم أن هذه الحركة ضحت بكل شي في سبيل كردستان".

وأكد نبو على الانتصار وقال: "نحن منتصرون بفضل تضحيات شهدائنا، وسنكون دائماً المنتصرين ضد العدو".

كما ألقت إدارية مؤتمر ستار في ناحية شيران لطفية سليمان كلمة، قالت من خلالها إنّ: "الشهداء ضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل تحرير الشعوب المضطهدة، ونحن نعاهدهم وسنسير على خطاهم حتى تحقيق جميع أهدافهم".

وأشارت لطفية سليمان إلى أنّ الاحتلال التركي يعتدي على حقوق الشعوب، والعالم كله صامت حيال ذلك، وتابعت بالقول: "لأن العدو التركي لم يتمكن من كسر مقاومة الكريلا، توجه إلى بعض الجهات الكردية لكسر عزيمتهم بالخيانة، ولكنه لم يتمكّن من الانتصار مهما حاول".

وأكدت لطفية على النضال قائلة: "نحن لن ننحني للاحتلال والخيانة حتى آخر قطرة دم، وحتى آخر شهيد لنا، وبفضل شهدائنا وبإرادة شعبنا سنتمكن من العيش بحرية، وسنكون أهلاً لتضحية شهدائنا، ولن نسمح لأحد أن يعتدي على قيم شهدائنا".

ومن ثم ألقى عم الشهيد دابان كلمة قال فيها: "ألمنا كله واحد، ونحن نعيش بفضل شهدائنا بحرية وكرامة على أرضنا وعليه يجب علينا أن نكون أهلاً لتضحياتهم، وأن نسير على خطاهم حتّى تحقيق النصر، ويجب علينا أن نلتزم بواجباتنا مقابل تضحيات شهدائنا من أجل العيش بحرية في وطن حر وهوية حرة والعيش المشترك الكريم".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ قراءة وثيقة الشهادة وسلّمت لذوي الشهيد.

ثمّ حمل رفاق السلاح جثمان الشهيد دابان شيخو على الأكتاف، ليوارى الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني، وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تحيي الشهيد.

(م ع/إ)

ANHA