أهالي كوباني يشيّعون الشهيدين سردار وقورشين إلى مثواهما الأخير

حضر مراسم تشييع الشهيدين سردار حرجو (الاسم الحركي سردار)، ومحمد حمي (الاسم الحركي قورشين) اللذان استشهدا أثناء تأدية واجبهما العسكري في الريف الغربي لمقاطعة كري سبي المحتلة، المئات من أهالي مقاطعة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية، وشخصيات من الأحزاب السياسية.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للقيادي في المجلس العسكري لتل أبيض رياض الخلف الذي تعهد بالانتقام للشهداء والسعي لتحرير الأراضي المحتلة.

وقال رياض الخلف: "يرتكب الاحتلال العثماني يومياً المجازر بحق أبنائنا في مناطق شمال وشرق سوريا. وأطماع أردوغان مستمرة، حيث يريد استكمال عمليات التغيير الديمغرافي التي بدأ بتنفيذها في المناطق التي احتلها في الشمال السوري، ويريد من خلالها استعادة الإمبراطورية العثمانية المندثرة".

وأضاف "كل يوم نشيّع شهداء من خيرة شبابنا من أجل أن نعيش بحرية وكرامة، ومن أجل إنجاح مشروع أخوة الشعوب"، مؤكداً أن "أبناء هذا البلد من كل المكونات سيقفون أمام أطماع دولة الاحتلال ومخططها العثماني".

وعاهد رياض الخلف في ختام كلمته بالانتقام للشهداء وإيصال رسالتهم الإنسانية للعالم أجمع بأنهم استشهدوا دفاعاً عن أرضهم، وتعهد بأنه لن يهدأ لهم بال حتى يحرروا الأراضي التي احتلتها تركيا.

'الشهيد هو خط حرية الشعوب'

من جانبه قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني، مصطفى إيتو، إن "الشهيد هو خط حرية الشعوب، ونحن ماضون على هذا الدرب حتى النهاية، هو خط الشرف والكرامة، سنناضل حتى نعيش بحرية وكرامة على هذه الأرض، الشهيد هو الجذور الثقافية لنا، سنناضل حتى نحافظ على جذورنا الثقافية التي يسعون للقضاء عليها".

وتابع: "الشهيد هو الوحيد الذي تغلب على خط الخيانة الذي دس بيننا"، مبيّناً أن "الوقت الذي نمر به حساس جداً، إنه موعد انتهاء مئوية معاهدة لوزان، ولهذا يحاولون طمس هويتنا من جديد وكسر إرادتنا، ولكن هذه الأرض بكل مَن فيها ستقف بوجههم هذه المرة، ولن نقبل الصمت مرة أخرى".

بدورها قالت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران، لطفية سليمان، كلمة باسم مؤتمر ستار، قالت فيها: "شهدائنا تركوا أطفالهم لأجلنا، لأجل سلامتنا، وعلينا عدم الاستسلام أمام دولة الاحتلال التي تحاول القضاء علينا من خلال عملائها، وحان الوقت ليقول شعب المنطقة كلمته في وجه دولة الاحتلال".

وناشدت لطفية الشبيبة "بالتخلي عن درب الهجرة، لأن هذه الأرض تناشدهم، فهي محاصرة من قبل أعداء الإنسانية، ولن يستطيع أحد كسر هذا الحصار إلا أبنائها، فالدول التي يهاجرون إليها هي مَن تحيك المؤامرات ضد منطقتنا".

وانتهت مراسم تشييع الشهداء بتسليم وثيقتي شهادتيهما لذويهما، ليوارى بعدها جثمانهما الثرى في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني، وسط الزغاريد والهتافات التي تحي الشهداء.

(ن ك/د)

ANHA