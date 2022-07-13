أهالي كوباني يشيعون جثماني شهيدين إلى مثواهما الأخير

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة الإداري في مركز قوى الأمن الداخلي في ناحية صرين صبري محمد مسي الذي قال إن "الشهيد محمود لبى نداء الحرية أينما كان وكان لديه روح المسؤولية وروح القومية والوطنية ودائما أراد أن يطور نفسه وينظم نفسه وأصدقائه على هذا الطريق"، معاهدا بالسير على خطى الشهداء.

ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية بإقليم الفرات فرياز بركل كلمة باسم مؤتمر ستار قالت فيها "نعيش التاريخ في الوقت الحاضر وكل شهيد ذو تاريخ وملحمة وهم سبب اجتماع وتماسك الأهالي هنا في مزار الشهيدة دجلة".

وأضافت "كل يوم نواجه تهديدات على مناطقنا من قبل الاحتلال التركي ويتطلب من شعبنا في المنطقة أن نكون واعيين لتهديدات الاحتلال التركي ونقف ضد الحرب الخاصة التي يمارسها الاحتلال التركي على شعب المنطقة".

كما ألقى الرئيس المشترك لجامعة كوباني شرفان مسلم كلمة باسم عائلة الشهيدين توجه فيها بالعزاء لذوي الشهداء، وقال إن "الشهيد احمد ترعرعى في عائلة فقيرة وكان ذو روح وطنية كعائلته".

وتابع قائلاً "في وقت تمارس علينا كافة أنواع الأعيب القذرة يجب علينا حماية مكتسباتنا والإدارة الذاتية والثورة التي اقتربنا من أن نحتفل بميلادها العاشر، والأرض التي رويت بدماء الشهداء لن يستطيع العدو النيل من شعبها واحتلالها".

والشهيدين هما كل من محمود حسي؛ الاسم الحركي (محمود كوباني) استشهد ضمن قوى الأمن الداخلي في منطقة صرين، والشهيد احمد مسلم الاسم الحركي (جان شير) استشهد في منطقة دير الزور أثناء أدائه لمهامه ضمن صفوف قوات مكافحة الإرهاب.

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات قرأت وثائق الشهداء وسلمت لذويهم، ووري جثمان الشهيدين إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني.

(م ع/ك)

ANHA