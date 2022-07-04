أهالي كوباني يشيعون جثمان الشهيدة مزكين لمثواها الأخير

وشارك المئات من أهالي مقاطعة كوباني وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات، وأعضاء المؤسسات المدنية بمقاطعة كوباني في مراسم تشييع الشهيدة سهام مسلم الاسم الحركي مزكين كوباني، التي استشهدت نتيجة استهداف سيارتها بالطيران المسير التابع لدولة الاحتلال التركي في ناحية عين عيسى يوم بتاريخ 2 تموز الجاري، أثناء قيامها بواجبها العسكري في صفوف وحدات حماية المرأة.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للقيادي بمجلس تل أبيض العسكري رياض الخلف الذي قال بأن " شهدائنا ضحوا بأنفسهم لنحيا كأخوة في المنطقة، لذا نعاهدهم بالسير عل دربهم لتحرير كل المناطق المحتلة".

أما الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الفرات سوزدار شيخو فأشادت بدور الشهداء وقالت "مهما تحدثنا عن دور الشهداء فنحن مقصرون معهم، والحرب التي تخوضها حرب الوجود وسنضحي بأرواحنا لهذا الوجود".

وأضافت: " عدونا ادرك حقيقتنا ولهذا يستهدفنا، ومن واجبنا أن نتخذ من حرب الشعب الثورية درباً لنا للخلاص من هجمات هذا العدو الغاشم".

وبدورها قالت الرئيس المشتركة لحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات هبون محمد بأنه "علينا أن نخرج الخونة من بينا، فالوقت وقت حرب الحرية، وعدونا يستخدم ضدنا كافة أنواع الأسلحة، وعلينا أن ندرك جيدا بأن صمتنا يزيد عدونا قوتاً".

واختتمت مراسم تشييع الشهيدة مزكين كوباني بتسليم وثيقة الشهادة لذويها، ليوارى جثمانها الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

(ن ك/سـ)

ANHA