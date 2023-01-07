أهالي كوباني يشيعون جثمان الشهيد إيريش ومراسم غيابية للشهيدة آرفين تولهلدان

شارك المئات من أهالي إقليم الفرات اليوم السبت، في مراسم تشييع المقاتل في قوات الكوماندوس التابعة لقوات سوريا الديمقراطية جمال عثمان، (الاسم الحركي: إيريش برخ باتان) الذي استشهد في 4 كانون الثاني الجاري؛ أثناء تأديته واجبه العسكري في الإقليم، ومقاتلة الكريلا بروين محمد (الاسم الحركي: آرفين تولهلدان) التي استشهدت في زاب بمناطق الدفاع المشروع في 5 تشرين الثاني 2022.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عادل حاجي، وقال "كل من يرقد في هذا المزار هو من رسم درب الحرية لشعب المنطقة وواجه بصدره طائرات ومدافع دولة الاحتلال التركي".

وأضاف: "اليوم نتعرض لحرب لا أخلاقية، تخوضها دولة الاحتلال التركي ضد أبناء المنطقة، ففي جبال كردستان تقصف مواقع قوات الكريلا بالسلاح الكيماوي، وسط صمت القوى الدولية".

وباسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات، ألقت فرياز بركل كلمة قالت فيها: "نحن شعب حر ولم نعتدْ على العيش في قيود، والشهيد إيريش كغيره من أبناء المنطقة؛ رفض لشعبه العيش في عبودية، فناضل واستشهد".

وطالبت القوى الدولية بالتحرك لردع دولة الاحتلال التركي عن أفعالها تجاه شعب المنطقة، "لأن تجاهلها لمطالب الشعب يدفع بدولة الاحتلال إلى استخدام السلاح الكيماوي ضده".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقتي الشهيدين وتسليمهما لذويهما من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ليوارى جثمان الشهيد إيريش الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

(ن ك/د)

ANHA