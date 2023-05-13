أهالي كوباني يشيعون جثمان الشهيد فؤاد خليل إلى مثواه الأخير

وشارك في مراسم تشييع الشهيد فؤاد خليل الذي استشهد يوم الخميس المنصرم في منطقة كوباني، أهالي مقاطعة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة لعضو حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات بوزان دالي الذي أشار إلى أن "قدر شعب المنطقة، وبالتحديد الشعب الكردي أن يزف يومياً عشرات الشهداء من أبنائه، ولكن هذا لن يكسر من عزيمته وإرادته وسيصل لهدفه الذي يسعى إليه ويكسر قيود الاستبداد".

وعاهد بوزان دالي في كلمته "كل شهيد استشهد وكل أم سقطت دمعة من عينيها بالانتقام من كل من يعبث بأمن واستقرار المنطقة، والحفاظ على مكتسبات الشهداء".

أما الرئيسة المشتركة لهيئة الزرعة في إقليم الفرات سوسن دابان فأكدت بأن "الهجمات التركية لن تنال من عزيمة شعب اتخذ من المقاومة سبيلاً له، ولن تسطيع احتلال شبر من أرضنا طالما هناك من يدافع عن المنطقة ويضحي بروحه وجسده من أجلها".

وانتهت مراسم التشييع بقراءة وثيقة الشهادة وتسلميها لذوي الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ومن ثم وري جثمانه الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة.

(ن ك/ك)

ANHA