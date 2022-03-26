أهالي كوباني يشيعون جثامين ثلاثة شهداء إلى مثواهم الأخير

شارك العشرات من أهالي مقاطعة كوباني في مراسم تشييع جثامين عضوي قوى الأمن الداخلي محمد أمين وخالد شيخ البرهو اللذين استشهدا في سد تشرين أثناء تأدية مهامهما والمقاتل في قوات سوريا الديمقراطية علي شيخو؛ الاسم الحركي (علي كوباني) الذي استشهد في مشفى بمدينة دمشق أثناء تلقيه العلاج. وذلك في مزار الشهداء في ناحية صرين.

وقبل البدء بالمراسم وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس بلدية ناحية صرين مصطفى مسلم قال فيها: "من أعلى مراتب الفخر والكرامة أن يموت الإنسان شهيداً، ذلك الذي يضحي بنفسه من أجل ترابه وعرضه وأرضه، فالفرق كبير والموت واحد فكل نفس تموت في لحظتها فليفتخر الإنسان الذي يموت شهيداً".

وتابع قائلاً: "هناك الآلاف من الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل هذا الوطن في شمال وشرق سوريا".

واختتم مسلم كلمته قائلاً: "عزمنا أمرنا إما أن نعيش على أرضنا أحراراً أو نموت بكرامة".

كما ألقى الإداري في قوى الأمن الداخلي في مقاطعة كوباني ريبر موسى كلمة عاهد من خلالها على السير على خطا الشهداء حتى تحقيق أحلامهم بالنصر.

وبعد إلقاء الكلمات قرئت وثائق الشهادة من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وتم تسليمها لذويهم.

وبعد انتهاء المراسم وري جثمان الشهيد محمد أمين الثرى في ناحية صرين وجثمان الشهيد علي شيخو في مزار الشهداء في مدينة كوباني وجثمان الشهيد خالد شيخ البرهو في مسقط رأسه بناحية قنايا.

(م ع /ك)

ANHA