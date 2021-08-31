أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي شهيدين

وتوجه المئات من أهالي، ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وأعضاء المؤسسات المدنية، وبعض الشخصيات في مقاطعة كوباني إلى مسقط رأس الشهيد أحمد مسلم في قرية جيلك الواقعة شرقي مدينة كوباني لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد.

وبعدها انطلق موكب المعزين إلى مسقط رأس الشهيدة ناز شيخ عبدي في قرية خراب راست الواقعة شرقي مدينة كوباني.

وألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بحزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات أحمد شيخو كلمة أشاد فيها بدور الشهيدة وعظمتها.

وقال شيخو "علينا أن نقف بوجه الشائعات التي يروجها الأعداء ليبعدونا عن خطى شهدائنا وينالوا من إرادتنا، علينا التصدي لأي محاولة يخلقها أعدائنا بتكاتفنا ونتخذ من شهدائنا منهلاً لطريق الحرية".

والشهداء الذين قُدم لهم واجب العزاء اليوم كانوا من ضمن خمسة شهداء تم تشييعهم بالأمس بمراسم غيابية وحضوريا، فالشهيد أحمد مسلم الملقب بقهرمان كوباني هو الوحيد الذي تم تشييع جثمانه يوم أمس أما بقية الشهداء فتم تشييعهم بمراسم غيابية.

وجرت يوم أمس مراسم تشييع غيابية لـ "الشهيدة ناز شيخ عبدي؛ الاسم الحركي (دستان فراس كوباني) استشهدت في متينا، الشهيد محمد مدرس؛ الاسم الحركي (باران باري) استشهد في آفاشين، الشهيد مصطفى حسن؛ الاسم الحركي (فرمان) استشهد في بوتان والشهيد ماهر محمد؛ الاسم الحركي (زنار فرات) الذي استشهد في تلة سيفة جنوب كوباني في عام ٢٠١٤ وتم الإعلان عن استشهاده اليوم.

(ن ك/م)

ANHA