وحضر العشرات من أهالي مدينة كوباني، وأعضاء المؤسسات، وعدد من الشخصيات السياسية في المقاطعة؛ لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء بوزان مسلم خليل، دارا محمد، محمود هنكي.

وانطلق وفد المعزين من ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني إلى حي الشهيد كاوا بمدينة كوباني لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد بوزان، وفوْر وصول المعزين إلى خيمة العزاء، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وبعدها ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، رحيمة عباس، كلمة مجدت فيها الشهداء.

وقالت رحيمة: "اليوم ننحني لهؤلاء المناضلين الذين دحروا القوى الظلامية التي حاولت أن تجدد جذورها من جديد وتسيطر على مناطقنا، ولكن كان جواب هذه القافلة من الشهداء لهذه القوى الظلامية هو لن تعبروا حتى ولو على أجسادنا، سنبقى أحراراً حتى لو دفعنا ثمن ذلك حياتنا، ولهذا فنحن مدينون لهم وسنمضي على خطاهم".

وبدوره قال السياسي الكردي شيخ أحمد حمو: "لنعيش أحراراً سندفع ثمن الحرية، وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس في سبيل هذه الأرض".

وأضاف "أمامنا أيام صعبة وعلى شعب المنطقة إثبات نفسه كما أثبت نفسه خلال الأعوام التي مضت، وتصدى لكل القوى الظلامية ودحر مرتزقة داعش الذين تحاول دولة الاحتلال التركي إحياءهم من جديد".

مؤكداً أن "التاريخ لا ينسى أحداً، ومهما طال الزمن ستكسر القيود، ولكن كسرها ليس بالأمر الهيّن وهذه الخيم المنصوبة اليوم شاهدة على أننا شعب لا يرضى بالذل والعبودية".

بعدها توجه الوفد إلى حي الشهيد خبات لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد دارا محمد، من ثم توجه إلى قرية كولمت جنوب مدينة كوباني لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد محمود هنكي.

في حين قام وفد من ناحية صرين ومقاطعة كري سبي بتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد ماهر محمد، والشهيد فيصل سعدون والشهيد محمود مزي، أما وفد ناحية شيران والجلبية فقدم واجب العزاء للشهيد نهاد موسى، والشهيد حسين كنو، والشهيد إسماعيل محمد والشهيد حسين عبدو، في حين قام وفد ناحية القناية بتقديم واجب العزاء للشهيد محمد والي والشهيد هيثم محمد.

يذكر أن المقاتلين الـ 12 استشهدوا في مدينة الحسكة، أثناء تصديهم لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة، وأقيمت لهم مراسم تشييع مهيبة حضرها عشرات الآلاف في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني يوم أمس.

(ن ك/ج)

ANHA