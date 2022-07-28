أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين قورشين وسردار

وانطلق وفد المعزين الذي ضم العشرات من أهالي مقاطعة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات صوب قرية برخباتان جنوب مدينة كوباني، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد قورشين، الاسم الحقيقي محمد حمي، والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه العسكري في ريف مقاطعة كري سبي/تل أبيض.

ولدى وصول المعزين إلى خيمة العزاء، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رددت الشعارات الثورية التي تمجد تضحيات شهداء الحرية "الموت للخونة"، تسقط الخيانة"، "الخزي والعار للمحتل التركي وعملائه".

وبعد تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد قورشين، اتجه المعزون صوب قرية جارقلي غرب مدينة كوباني لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد سردار الاسم الحقيقي سردار حرجو.

لتنتهي مراسم العزاء بترديد الشعارات التي تمجد تضحيات الشهداء وشعار "المقاومة هي الحياة".

(ن ك/د)

ANHA