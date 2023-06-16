أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين نهاد حسو وعبد الله ابراهيم

وانطلق وفد المعزين من ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني صوب قرية قليجويران الواقعة جنوب مدينة كوباني لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد نهاد حسو الاسم الحركي أبو ساتور، الذي استشهد يوم الثلاثاء المنصرم بعد استهدافه من قبل الطيران المسير التابع لدولة الاحتلال في ريف مدينة منبج أثناء تأديته لواجبه العسكري في مجلس منبج العسكري.

وبعد وصول الأهالي لخيمة العزاء وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة لعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح نوح، الذي أكد الدور الكبير الذي أداه الشهداء للحفاظ على الوحدة والتكاتف بين المكونات في المنطقة.

وأضاف: "الشهداء هم قادتنا الحقيقيون ولولاهم لما كنا اليوم نحيا بأمن وأمان، لولاهم لكانت اليوم أرضنا محتلة وشعبنا مهجراً، ولهذا علينا تصعيد النضال للحفاظ على مكتسباتهم".

وبعدها توجه وفد المعزين لقرية القبة غرب مدينة كوباني لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد عبد الله ابراهيم الاسم الحركي عبد الله الذي استشهد يوم الأربعاء المنصرم بعد استهدافه من قبل الطيران المسير التابع لدولة الاحتلال في ريف مدينة منبج أثناء تأديته لواجبه العسكري في مجلس منبج العسكري.

وحال وصولهم لخيمة الشهيد عبد الله وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للإداري في مجلس عوائل الشهداء حسن موش الذي عاهد الشهداء بالسير على خطاهم والانتقام لهم.

وانتهت المراسم بترديد شعار "الشهداء خالدون أحياء باقون في ذاكرتنا".

(ن ك/ك)

ANHA