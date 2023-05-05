أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين خملين وبوزان

وتوافد المئات من أهالي مقاطعة كوباني لخيمة العزاء التي نصبت في الأحياء الجنوبية لمدينة كوباني، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد بوزان محمود.

وبعدها انطلق وفد المعزين لقرية بلك جنوب مدينة كوباني، لتقديم العزاء لذوي الشهيدة أميرة شاهين الاسم الحركي خملين شاهين.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى ايتو كلمة طالب فيها من أبناء المنطقة بالتكاتف، وتصعيد النضال في وجه الهجمات التي تتعرض لها المنطقة.

وأشار ايتو إلى أن "المنطقة تتعرض لحرب شرسة وبكافة الوسائل من قبل دولة الاحتلال التركي التي تعيش أيامها الأخيرة، لذا كل من يتمسك بها خاسر، ولهذا علينا أن نكون أكثر حرصاً في الأيام القادمة".

وانتهت مراسم العزاء بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ن ك/ك)

ANHA