أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد صبري عبد الله

وشارك في مراسم تقديم واجب العزاء، أهالي مقاطعة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وشخصيات من الأحزاب السياسية.

واستشهد المقاتل صبري عبد الله (مظلوم دوغان)، يوم الثلاثاء المنصرم بعد استهداف سيارته من قبل طيران الاحتلال التركي المسيّر، أثناء قضائه عطلة عيد الفطر جنوب كوباني.

وبدأت المراسم في خيمة العزاء التي نصبت في الأحياء الشرقية لمدينة كوباني بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تخللها عدة كلمات من المشاركين أكدت على الدور الهام للشهداء في حماية مكتسبات شمال وشرق سوريا، وتحقيق الأمن والاستقرار لأهالي المنطقة.

وتطرقت الكلمات في مجملها إلى سياسة دولة الاحتلال التركي الرامية لإبادة شعوب المنطقة، بأساليب وطرق مختلفة بين حرب عسكرية وحرب خاصة.

وتعهدت الكلمات للشهداء بالسير على خطاهم، وتحقيق حلمهم الذي ناضلوا من أجله في بناء وطن حر، وتحرير كافة الأراضي السورية المحتلة من قبل الاحتلال التركي.

وانتهت مراسم تأدية واجب العزاء لذوي الشهيد صبري عبدالله، بتأكيد المشاركين على الاستمرار في النضال، ومواصلة العمل والسعي لأفشال مخططات دولة الاحتلال التركي في سوريا.

(ن ك/ف)

ANHA