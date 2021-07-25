أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد نجم الدين حمزة

وتوجه اليوم المئات من أهالي مقاطعة كوباني ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وممثلون عن الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى مسقط رأس الشهيد محمود كوباني في قرية بلنك غربي كوباني بحوالي ٢٨ كيلو متر، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد.

ونصبت خيمة العزاء أمام منزل والد الشهيد في القرية وزينت بصوره، وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

ثم ألقى عضو إدارة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي كلمة قال فيها "أبناؤنا وأمهاتنا هم مدارس للوطنية، لأنه إن لم يكونوا وطنيين فلن يستطيعوا إنجاب أبناء وطنيين، ونحن ما يقع على عاتقنا هو أن نحمي وطننا وأبناءنا".

وأشار عارف بالي إلى أن "الشهادة شيءٌ مبارك، وعندما يولد الإنسان يكتب على جبينه متى سيموت ولكن لا يكتب عليه إنه سيستشهد، الشهادة تكون من حصة الذين يعاهدون النضال في سبيل تحقيق الحرية لشعبهم".

وفي ختام حديثه قال بالي: " وهذا وطن قدّم الكثير من الشهداء، وبعد آلاف السنين سيذكر أبناؤنا هؤلاء الشهداء الذي ضحوا بدمائهم من أجل الحرية، كما نحن نتقاسم مع عائلة الشهيد محمود كوباني ألمهم وحزنهم وفخرهم".

وبدوره ألقى زنار حمزة شقيق الشهيد محمود كلمة قال فيها: "الشهداء هم قدوتنا في طريق الحرية ونعاهد الشهداء أن نكون على الخطى التي رسموها لنا".

ويشار إلى أن الشهيد نجم الدين حمزة الاسم الحركي محمود كوباني استشهد بتاريخ الـ١٧ من تموز في ريف مدينة الحسكة أثناء مشاركته في مداهمة أحد الأوكار التي تختبئ بها الخلايا النائمة لداعش.

(ج ع/ج)

ANHA