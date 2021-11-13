أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد جسور آخين

وتوجّه العشرات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات إلى مسقط رأس الشهيد جسور آخين في قرية خضر بجي شرق مدينة كوباني لتقديم واجب العزاء لذويه.

والشهيد خبات بوزي، الاسم الحركي جسور آخين، استشهد في الـ 8 من الشهر الجاري، في معارك الشرف والكرامة ضد جيش الاحتلال التركي بمناطق الدفاع المشروع.

وحال وصول المعزين إلى خيمة العزاء، وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، وبعدها ألقى الرئيس المشترك لأكاديمية أمكيهان جودي في إقليم الفرات، سليمان سليمان، كلمة مجّد فيها الشهيد واعتبره تجسيداً لاسمه جسور؛ لأنه أثبت للعدو جسارته وعزيمته، وأن الكردي لا يستسلم مهما واجه من صعاب.

وأضاف: "جسور قال لدولة الاحتلال التركي بشهادته لن تستطيعي الانتصار على الكرد على الرغم من الهجمات الكثيرة والأسلحة الكيماوية، وأثبت أنها لن تستطع تحقيق أي انتصار بفضل الكريلا الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن وأمان الكرد".

وبدوره، قال والد الشهيد جسور، محمد بوزي إن "الشهيد جسور آخين لن يكون الشهيد الأول ولا الأخير، وعلى شعبنا ألا يعرف اليأس، طالما هناك مقاتلون أمثال ولدي جسور، الذين بفضلهم سنبقى أحرارًا، وعلى شعبنا أن يكون أهلًا لهذه الشهادة".

(ن ك/ج)

ANHA