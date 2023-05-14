أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد فؤاد خليل

انطلق وفد من المعزين من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في إقليم الفرات، من ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني إلى الأحياء الجنوبية للمدينة، حيث خيمة عزاء الشهيد فؤاد خليل.

بعد وصول المعزين إلى الخيمة التي نصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيس المشترك لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي في إقليم الفرات، سليمان سليمان.

أشار فيها سليمان إلى أن "دولة الاحتلال التركي تشن حرباً شرسة علينا، فهي لا تميز بين صغير أو كبير، إذ فقد في هجماتها أطفالنا الصغار حياتهم وبترت أقدامهم، لذا علينا أن نكون حذرين من مخططاتها فهي تهدف لإبادتنا".

وأضاف قائلاً: "دولة الاحتلال التركي منذ نشأتها دولة فاشية، وتضع نصب عينها إبادة الشعوب الطامحة للحرية، لكن الوقت قد حان لنوحد صوتنا في وجه هجماتها".

وانتهت مراسم العزاء بترديد الأهالي شعار "الشهداء أحياء خالدون في قلوبنا".

(ن ك/د)

ANHA