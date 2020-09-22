أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهداء

وحضر مراسم العزاء العشرات من أهالي مقاطعة كوباني وإداريو وأعضاء المؤسسات المدينة والأحزاب السياسية للقيام بواجب العزاء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، استذكارًا لأرواح الشهداء، بعدها ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني علي أوشان كلمة باسم الأحزاب السياسية في المقاطعة مجّد فيها تضحيات الشهداء، وأكد أنه يجب السير على خطا الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

وناشد علي أوشان كل من يملك الحس القومي بالانضمام إلى حملة "لا للاحتلال التركي، نعم لحماية مكتسبات الثورة "لحماية قيم الشهداء".

وتلا ذلك إلقاء كلمة من قبل الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي عثمان خلف أشار من خلالها إلى التكاتف والوحدة التي جمعت بين مكونات شعب شمال وشرق سوريا عبر دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية أرضهم من الاحتلال، وشدّد على السير على نهج الشهداء وحماية مكتسبات الثورة التي تحققت بفضل دمائهم".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن أسماء 9 شهداء قبل يومين في 19من أيلول الجاري في مزار الشهيدة في مدينة كوباني.

والشهداء هم كل من "محمد المواس الاسم الحركي مظلوم قبة، علي حجي الاسم الحركي أبو جبل وهما مقاتلان من مجلس منبج العسكري، وعبد الله محمود الاسم الحركي عبد الله المقاتل في قوات واجب الدفاع الذاتي، وزكريا جمو الاسم الحركي أكر كوباني المقاتل في وحدات حماية الشعب، وصالح كوباني المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى كل من "جميل محمد الاسم الحركي هلمت قناية، دوزكين محمد الاسم الحركي روجبين كولناز، مدينة شيخو الاسم الحركي آيلم جودي، محمد جمعة الاسم الحركي روهات كوباني، وشرفان بوتان وهم مقاتلون ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي الكريلا".

ANHA