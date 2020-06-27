أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي المناضلات الثلاث

ونظّم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني مراسم عزاء لذوي المناضلات الثلاث اللواتي استهدفتهن طائرة الاستطلاع التركية قبل أيام.

وشارك في المراسم التي أقيمت في مزار الشهيدة دجلة جنوبي مدينة كوباني المئات من أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية في مقاطعة كوباني.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا وإجلالًا لأرواح الشهداء، ثم قدمت سلطانة حميدي في كلمة ألقتها باسم حركة المرأة تعازيها لأهل الشهيدات، وقالت "العدو دائما يحاول كسر إرادة المرأة لأن ثورة روج آفا هي ثورة المرأة".

وأضافت: ممارسات الاحتلال التي يقوم بها ليست من اليوم، إنما منذ بداية الثورة التي أطلقتها المرأة، من مجزرة باريس التي اغتيل فيها 3 مناضلات، إلى استشهاد هفرين خلف.

بدورها تقدمت العضوة في ديوان المؤسسة الدينية وحيدة صوفي بالتعازي لأهل الشهداء، وقالت إن "النظام الغاشم لا يفرّق بين الحجر والبشر، ونعاهد الشهداء بالسير على دربهم لأننا أصحاب حق، فالشهداء يبذلون أرواحهم وأنفسهم من أجل أرضهم وعرضهم".

وشدّدت وحيدة صوفي في ختام حديثها على ضرورة تكاتف الشعوب ومواصلة النضال حتى النهاية.

والشهداء الذين أقيمت لهم مراسم العزاء هم زهرة بركل وهبون ملا خليل العضوتان في منسقية مؤتمر ستار وأمينة محمد ويسي صاحبة المنزل الذي استهدفته طائرة مُسيّرة تركية في قرية حلنج يوم الـ23 من حزيران/يونيو الجاري.

(كروب/س و)

ANHA