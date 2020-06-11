أهالي كوباني يقدمون العزاء لذوي شهداء مقاومة الكرامة

قدّم المئات من أهالي مقاطعة كوباني واجب العزاء لذوي 8 مقاتلين استشهدوا في أوقات ومناطق متفرقة خلال مشاركتهم في مقاومة الكرامة، وذلك في خيمة نُصبت اليوم، أمام مزار الشهيدة دجلة بكوباني.

حضر إلى الخيمة أهالي مقاطعة كوباني والعشرات من أعضاء المؤسسات والأحزاب السياسية في المنطقة إلى جانب أسر الشهداء.

وخلال المراسم ألقى رئيس مكتب العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية فرع صرين محمد دخيل كلمة قال فيها "لا توجد كلمات نستطيع من خلالها وصف الشهداء، وعظمة تضحياتهم، هم قادتنا، وضحوا بكل شيء من أجل حرية الوطن، وإنهاء الظلم والظلام".

وشدد محمد دخيل في حديثه على ضرورة عدم نسيان الشهداء، والسير على خطاهم، والنضال من اجل تحقيق الأهداف التي ضحوا بحياتهم من أجلها.

مقدمو واجب العزاء أكدوا أن الشهداء هم قيم مقدسة للشعوب، والسير على خطاهم واجب على كل وطني شريف، مؤكدين أن ما تحقق ويتحقق من أمن واستقرار في المنطقة هو بفضل تضحيات الشهداء.

ولا يزال الأهالي يتوافدون إلى خيمة العزاء.

والشهداء الذين تم تقديم واجب العزاء لذويهم هم كل من " (دلخاز شيخو) الاسم الحركي جاف راش كوباني,(أحمد مسلم الاسم الحركي خالو كوباني،(حسن بوزان) الاسم الحركي سردار،( ولات إسماعيل) الاسم الحركي فرهاد كردستان،(هارون هوشنك) الاسم الحركي هارون أمد, (ميسا أحمد)الاسم الحركي ديرسم روجهلات,(محسوم خولو) الاسم الحركي كندال كوجر, (إدريس محلي) الاسم الحركي إدريس.

(د ج)

ANHA