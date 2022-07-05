أهالي كوباني يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيدة مزكين

انطلق العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات في مقاطعة كوباني، وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات، من ساحة الشهيد عكيد في المدينة إلى خيمة عزاء الشهيدة، سهام مسلم، الاسم الحركي، مزكين كوباني، التي استشهدت جراء استهداف سيارتها بالطيران المسيّر التابع لدولة الاحتلال التركي في الرقة يوم السبت المنصرم، أثناء قيامها بواجبها العسكري في صفوف وحدات حماية المرأة، في قرية خان مامد جنوب شرق مدينة كوباني.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، كلمة مجدت فيها الشهيدة وشهداء الحرية.

وقالت عائشة أفندي في كلمتها "إننا اليوم، ماضون في طريق الخلاص من العبودية، وهذا الطريق صعب وطويل، وأمامنا مشقات طويلة، وعدونا عدو غادر وعلينا الحذر".

وحذرت عائشة أفندي شعوب المنطقة من الصفقات التي تجري في الخفاء على حسابها"، مطالبة إياها بالوقوف صفاً واحداً في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي "التي تستغل كل فرصة للقضاء عليها".

واختتمت المراسم بتقديم أهالي مقاطعة كوباني العزاء لذوي الشهيدة مزكين، على وقع الشعارات الثورية "الموت للخونة"، "شهداؤنا قناديل دربنا".

(ن ك/ ل م)

ANHA