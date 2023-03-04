أهالي كوباني يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهداء حمزة كوباني وروكن ورابرين

توافد المئات من أهالي مقاطعة كوباني إلى خيمة العزاء المركزية التي نُصبت في مزار الشهيدة دجلة، جنوبي مدينة كوباني من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، والتي علّقت فيها صور الشهداء؛ لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء؛ محمد يلدرم (الاسم الحركي: حمزة كوباني)، عضو لجنة الاقتصاد الذي استشهد في 24 شباط المنصرم في منطقة الشقيف الواقعة شمال حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، جراء تفجير السيارة التي كان يستقلها، والشهيدة بشرى بصراوي(الاسم الحركي: روكن كوباني) التي استشهدت في متينا بمناطق الدفاع المشروع ٢ شباط الفائت، والشهيدة دلال عزيز أوغلو (الاسم الحركي: رابرين آمد) التي استشهدت ١٧ حزيران من العام الماضي في مناطق الدفاع المشروع.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، قالت فيها "اليوم، يتحدى أبناؤنا البرد في جبال كردستان، ويهزمون بإرادتهم دولة الاحتلال التركي ويكسرون إرادتها ويلقنونها دروساً في البطولة".

وأضافت: "علينا تصعيد النضال وتجديد عهدنا الذي قطعناه لأبنائنا الشهداء، فنحن منذ بدء ثورتنا قطعنا عهداً بأن النصر حليفنا، حِملنا ثقيل؛ لأننا لا نبحث عن هويتنا فقط، بل نبحث عن حريتنا التي سلبوها منا".

وطالبت في ختام كلمتها، الذين يفكرون بالهجرة أن يعودوا إلى رشدهم، ويتذكروا ملحمة كوباني التي استشهد فيها المئات من أبنائها كي لا تحتل مدينتهم، وتبقى صامدة.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أحمد خوجة في كلمة له "منذ سنوات، ونحن نزف الشهداء، وننتهج فلسفة القائد عبد الله أوجلان ونمضي بهديها نحو درب الحرية".

وأكد خوجة أنهم يحاولون القضاء على الوجود الكردي في المنطقة، مستغلين بعض ضعاف النفوس من الخونة الذين يحملون في عروقهم دماء فاسدة، وقال: "على الرغم من ذلك يفشلون في سياستهم فالإرادة الكردية أكبر من الخيانة".

واختتم كلمته بالقول: "اليوم، يقودنا شهداؤنا نحو بر الأمان، ونحن نعاهدهم بالسير على نهجهم، وأن النصر سيكون حليفنا".

واختتمت مراسم العزاء بقراءة وثائق الشهداء وتسليمها لذويهم، وسط الزغاريد والشعارات الممجدة للشهداء "المقاومة هي الحياة"، "شهداؤنا خالدون أحياء في ذاكرتنا".

(ن ك/ د)

ANHA