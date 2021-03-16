أهالي كوباني يقدّمون واجب العزاء لذوي الشّهيد جيا أحمد

ونصب اليوم، مجلس عوائل الشهداء في قرية حلنج بمقاطعة كوباني خيمة عزاء للمناضل الشهيد من صفوف قوات سوريا الديمقراطية جيا أحمد باز، الاسم الحركي "كريلا حلنج"، الذي استشهد في منطقة دير الزور على أيدي خلايا نائمة لمرتزقة داعش في المنطقة.

وشارك في مراسم العزاء، العشرات من أهالي مقاطعة كوباني، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤسسات المدنية، حيث توافدوا إلى قرية حلنج مسقط رأس الشهيد جيا أحمد لتقديم واجب العزاء لذويه.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثمّ عزّى الرئيس المشترك للمجلس العسكري لإقليم الفرات عصمت شيخ حسن عائلة الشهيد جيا أحمد وجميع الشهداء وقال: "إنّ تاريخ شعبنا مليء بالتضحيات، وعلينا ألّا ننسى تضحيات الشهداء أمثال الشهيد كريلا حلنج، والذين تركوا خلفهم أولادهم من أجل الوطن".

وفي ختام كلمته عاهد عصمت شيخ حسن ذوي الشّهداء على السير على خطا الشّهداء حتى تحقيق النصر والحرية.

وردد المشاركون خلال المراسم الشعارات التي تحيّي مقاومة الشعب الكردي وتمجّد الشهادة والشهداء.

(م ع/إ)

ANHA