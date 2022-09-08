أهالي كوباني ينددون بخيانة PDK: يكفيكم غدراً وخيانة للقضية الكردية

نصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، صباح اليوم، خيمة "التنديد"، للتنديد بممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق أبناء الشعب الكردي ومشاركته مع دولة الاحتلال التركي في إبادة الشعب الكردي وارتكاب المجازر بحقه.

وشارك في الخيمة أعضاء وإداريو مجالس الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، ومجالس وكومين نواحي وبلدات مقاطعة كوباني، وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

واختتمت فعالية خيمة التنديد قبل قليل، ببيان، ألقته الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي.

جاء في مستهله "لم يتوقع الشعب الكردي أن يحصل غدر بين الكرد، أو ينحر كردي على يد شقيقه الكردي، كان يأمل أن يتحد الكرد، لكن للأسف، انحازت أطراف عن مسار الكردياتية، ووضعت يدها في يد أعداء الكرد، وشاركتهم في إبادة أبناء قوميتها، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني".

أضاف البيان: "حلمنا، نحن الكرد، أن نتحد في أجزاء كردستان الأربعة، لكن واقعنا مخالف لأحلامنا، فهناك من يعبث بأمن مناطقنا واستقرارها ويحاول احتلالها، ويقتل أحلامنا تلك بالقصف الكيماوي ونحر أبنائنا وتسليم جثامينهم لنا في أكياس، أمام الضمير العالمي النائم حيال مشروع الإبادة هذا".

أكد البيان "أن الشعب الكردي مسالمٌ ومحب للسلام، ولكن صبره نفد تجاه المجازر التي تبيد أبناءه، وحان وقت الانتقام من كل من يعبث بأمننا ويحاول احتلال أرضنا".

واختتم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بيانه بالقول للحزب الديمقراطي الكردستاني "يكفيك غدراً وخيانة للقضية الكردية".

يذكر أن خيمة "التنديد" نصبت اليوم في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، للتنديد بخيانة حزب الديمقراطي الكردستاني للكرد، وقيامه بالتآمر على قوات الكريلا بالمشاركة مع دولة الاحتلال التركي، وتسبب باستشهاد ثلاثة من قوات الكريلا وجرح اثنين آخرين في منطقة "خليفان" بباشور.

(ن ك/د)

ANHA