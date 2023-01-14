أهالي كوباني ينددون بالحصار المفروض على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية

حديث أهالي مدينة كوباني لوكالتنا، جاء للتنديد بالحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء، وتم تشديده منذ آب الماضي، ونفاد المواد الطبية والمحروقات ومستلزمات الأطفال والمواد الغذائية هناك.

قال المواطن، عمر مصطفى "مرة أخرى تكشف حكومة دمشق عن عقليتها التقليدية التي أرهقت الشعب السوري، منذ أكثر من 50 عاماً، وأيضاً تكشف عن عقليتها الطائفية تجاه المكونات في سوريا، وما تقوم به اليوم من حصار على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية؛ دليل على محاولتها العودة بنا إلى ما كنا عليه قبل 2011".

وأضاف: "لن نرضخ لأحد ولن ننحني لسياسة الحصار، فبوحدتنا وتكاتفنا سنكسر الحصار المفروض على أهلنا وأخوتنا هناك".

بدوره، أشار المواطن، علي بيرو إلى أن "حكومة دمشق قد أفلست، ولم يبقَ أمامها سوى سياسة الحصار؛ لإرضاخ الأهالي لمطالبها"، وقال: "هي مخطئة فما تقوم به غير نافع وسيفشل مخططها بمقاومة الأهالي داخل المناطق المحاصرة".

وتابع "تحاول حكومة دمشق من خلال سياسة الحصار على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء، الضغط على الإدارة الذاتية؛ لتحقيق مطالبها، فهي تعلم جيداً أن الإدارة قد تبنّت أبناءها على عكس ما تفعله هي".

على حكومة دمشق الاستماع لمطالب الشعب السوري

أما المواطن، نديم داشو، فأكد أن "حكومة دمشق قطعت عن الحيّين مواد التدفئة والأدوية، فبدلاً من أن تساعد الأهالي داخل المناطق التي تسيطر عليها ليواجهوا البرد والجوع، ترهقهم بالحصار".

وطالب داشو حكومة دمشق؛ برفع الحصار فوراً عن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، والاستماع لمطالب الشعب السوري الذي أرهقته الحرب منذ أكثر من 10 أعوام.

(ن ك/د)

ANHA