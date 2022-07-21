أهالي كوباني يخرجون في تظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

واحتشد الأهالي في ساحة المرأة الحرة بمركز مدينة كوباني مرددين شعارات "قاتل أردوغان"، "فلتمت الخيانة"، وذلك قبل الانطلاق في المظاهرة التي جاءت بعد يوم واحد من استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي مدينة كوباني وقالت قوات سوريا الديمقراطية بأنه أسفر عن استشهاد اثنين من مقاتليها.

كما تزامن الهجوم على كوباني مع ارتكاب الاحتلال التركي مجزرة على خلفية قصفه لأحد المنتجعات السياحية في منطقة زاخو بباشور كردستان ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين.

واليوم، استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي سيارة على الطريق الواصل بين مدينة قامشلو والحسكة لم تسفر عن أي أضرار.

وانطلق المتظاهرون من الساحة صوب غابة كوباني التي وقع فيها الاستهداف، ولدى الوصول إلى الغابة، وقف الجميع دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات أحمد درويش كلمة قال فيها: "أمس في زاخو واليوم في المنطقة الواقعة بين الحسكة وعامودا، المسألة هي استهداف الكرد الذين أينما ذهبوا سيهاجمهم(أردوغان) لأن قواعده الداخلية تنهار".

وأضاف: "نحن كشبيبة وقوات سوريا الديمقراطية سنضع حداً لأردوغان وكل الذين يدعمونه، وكل شاب ومقاتل هنا سينتقمون لرفاقنا الشهداء".

وأكد أحمد درويش في ختام المظاهرة بأن كل أبناء هذه المناطق سيواجهون الاحتلال التركي بحرب شعبية ثورية وسيردون جواباً قوياً لأردوغان.

(سـ)

ANHA