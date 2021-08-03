أهالي كوباني يخرجون في مظاهرة استذكاراً لشهداء شنكال وتنديداً بالجرائم التركية بحق الكرد

وشارك الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني في المظاهرة التي نظمها مؤتمر ستار في إقليم الفرات بمدينة كوباني استذكاراً للمجزرة التي تعرض لها الإيزيديون في شنكال بباشور كردستان عام 2014.

وانطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني مروراً بشارع المحطة وانتهت قرب دوار الكراج، وهناك ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بإقليم الفرات مزكين خليل كلمة قالت فيها: "نواسي الكردي والإيزيدي بسبب الأحداث التي تعرض لها، فاليوم يوم مؤلم في تاريخ الشعب الإيزيدي حيث تعرض فيه لأبشع المجازر على يد داعش الذي كان ينفذ المخططات التركية".

وأضافت: "فبالأمس شنكال واليوم في قونيا يعيد الزمان نفسه وترتكب مجزرة جديدة بحق عائلة كردية راح ضحيتها 7 شهداء، وفي كوباني تقصف سيارات المدنيين على الطرقات وهذا دليل على أن دولة الاحتلال التركي أصابها الجنون تجاه الكرد في كل مكان".

أما عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو فقال بأن "الجرح الموجود في خاصرة شنكال وأهلها جرح عميق في تاريخ البشرية، حيث تعرضوا للنحر على يد خفافيش الظلام وسبيت آلاف النساء وعرضن للبيع وهذا إن دل على شيء يدل على مؤامرة عصرية بحق الكرد والإيزيديين".

وأضاف أحمد شيخو: "إن فكرنا في تاريخ انطلاق ثورة روج آفا سنعرف من هو المدافع عن هذا الشعب ومن هو المتفق عليه مع أعداء الإنسانية، والنصر الذي تحقق في كوباني على مرتزقة داعش دفع ثمنه مدينتا سري كانيه/ رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض حيث بقيت جميع الدول صامتة حيال الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال، وهذا ما يعطيها دافعاً لارتكاب المجازر ونحن لا نعتمد على أحد فشهداؤنا هم دربنا وسننتصر مهما طال الزمن".

وانتهت المظاهرة على وقع الهتافات المطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال التركي على الجرائم التي ترتكبها بحق شعوب المنطقة.

(ن ك/ل)

ANHA