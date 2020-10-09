أهالي كوباني يخرجون بمظاهرة مناهضة للاحتلال التركي والمؤامرة بحق أوجلان

وتوافد المتظاهرون إلى ساحة المرأة الحرة وسط كوباني، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان بالإضافة الى لافتات كتب عليها "كفى للاحتلال المرحلة هي مرحلة حماية الثورة, ندين ونستنكر مؤامرة التاسع من تشرين الأول ضد القائد, كفى للاحتلال والفاشية التركية حان الوقت لتحرير عفرين ورأس العين وتل ابيض".

هذا وانطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة مروراً بساحة الحرية وصولاً الى ساحة الشهيد عكيد, لتنتهي بوقفة احتجاجية منددة بالاحتلال التركي والمؤامرة الدولية وسط ترديد الشعارات المناهضة لكافة أشكال الاحتلال.

وخلال الوقفة الاحتجاجية في ساحة الشهيد عكيد ألقت ألماز رومي كلمة باسم حركة المرأة في مقاطعة كوباني قالت فيها" قد لا تبدو مصادفة أن يكون اليوم الذي بدأت فيه فصول المؤامرة الدولية بحق القائد عبدالله أوجلان هو نفس التاريخ في بدء الغزو التركي على مدينتي سري كانية وكري سبي, بل هي سياسية ممنهجة يعتمدها الاحتلال التركي بهدف وئد الهوية الثورية الكردية ومنع الشعوب من الوصول الى حقوقها وحريتها".

كما وألقى مصطفى إيتو الرئيس المشترك لمقاطعة كوباني كلمة ندد فيها بكل اشكال الاحتلال ورموزه مناشداً شعوب المنطقة الالتفاف حول القوة العسكرية والادارة الذاتية والسير في الثورة حتى تحقيق النصر".

واضاف إيتو :"المرحلة التي نمر بها الآن مشابهة تماما للمرحلة التي مر بها القائد عبد الله أوجلان قبل عشرين عام, ثورة تنهض بالشعوب وعدوان تركي يهدف الى طمس هذه الثورة وكلا المرحلتين متطابقتين في أهداف الاحتلال, وكما أفشلنا مآربه فيما مضى ورغم اعتقال القائد يجب أن نقاوم حتى إفشال أهدافها الآن أيضاً".

هذا وانتهت الوقفة وسط ترديد الشعارات المناهضة للاحتلال التركي والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان وفك أسره من سجون الدولة التركية.

(كروب/ل)

ANHA