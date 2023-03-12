أهالي كوباني يحيون أربعينية الشهيد جلو كوباني

وشارك في مراسم إحياء أربعينية الشهيد مصطفى عثمان، (جلو كوباني)، اليوم الأحد، عائلته وشخصيات وطنية في مدينة كوباني وأهالي المدينة، الذي استشهد في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق، إثر إصابته بمرض السكري.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده مظلوم عثمان، ابن المناضل جلو كوباني كلمة عاهد فيها والده وكل الشهداء الذين سبقوه إلى الشهادة بمواصلة النضال والسير على دربهم حتى الوصول إلى درب الحرية.

وأضاف "كان والدي شخصاً وطنياً محباً لوطنه وشعبه وقضيته، وبروحه الوطنية العالية تمكّن من زرع حبّ الكريلا في قلب كل شخص في المنطقة".

وانتهت مراسم إحياء أربعينية الشهيد جلو كوباني على وقع شعار "الشهداء أحياء خالدون في ذاكرتنا".

هذا وشارك الشهيد جلو كوباني بفعالية كبيرة في خروج القائد عبد لله أوجلان من باكور كردستان إلى روج آفا، وأدى دوراً أساسياً في نقل كوادر حركة التحرر الكردستانية من باكور كردستان، واعتُقل عام 1997، على يد النظام البعثي وتعرض لأقسى أنواع التعذيب، وبعد خروجه من السجن تدهورت صحته، وعلى الرغم من ذلك واصل نضاله.

(ن ك/ ل م)

ANHA