أهالي كوباني يحتفلون بيوم اللغة الكردية

وحضر الاحتفال الذي نظم في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، أهالي مقاطعة كوباني، وشخصيات من الأحزاب وإداريون في مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، مزكين خليل كلمة قالت فيها: "بروح مقاومة الشعوب التواقة للحرية والساعية إلى استعادة هويتها نهدي هذا اليوم للقائد عبد الله أوجلان".

وتابعت: "على مرّ التاريخ تعرض الكرد والثقافة الكردية للإبادة، أما اليوم فالوضع مختلف لأن القائد عبد الله أوجلان أعادهم للحياة بثورته الفكرية التي أيقظتهم من غفوتهم".

بدوره، قال الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات بكر جرادة: "يوم اللغة الكردية يوم مقدس، يوم له الفضل في حماية لغتنا من الاندثار".

وأضاف: "بعد تقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء تعرض الكرد لمجازر عدة حاول الأعداء من خلالها القضاء عليهم كما فعلوا قبلهم بشعوب عدة لم يبقَ لها أثر، لكن المقاومة كانت كفيلة بأن يحافظ هذا الشعب على وجوده، وثورة روج آفا كان لها الفضل في ما نحن عليه اليوم فلغتنا تدرس في مدارس وجامعات شمال وشرق سوريا".

وانتهى الاحتفال بتقديم عروض فنية غنائية من قبل فرقة فجين، وفرقة طلبة جامعة كوباني.

(ن ك/ف)

ANHA