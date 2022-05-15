أهالي كوباني يحتفلون بيوم اللغة الكردية

بدأت الاحتفالية التي نظمتها هيئة التربية في إقليم الفرات تحت شعار "اللغة الكردية هي نضالنا نبارك عليكم عيد اللغة الكردية"، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً واستذكاراً لأرواح الشهداء، في مدرسة الشهيد آزاد بمدينة كوباني، وحضرها المئات من الطلبة وأهالي المدينة، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية، والإدارة الذاتية الديمقراطية في الإقليم، والمؤسسات المدنية والخدمية.

خلال الاحتفالية، ألقى الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات، بكر جرادة، كلمة حيّا فيها هذا اليوم العظيم.

وقال: "الكرد تعرضوا للإبادة عبر العصور التي مضت، ولكنهم تمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وفي الأعوام الأخيرة تصاعدت حدة هذه الإبادة، حركة التحرر الكردستانية لها دور كبير في حماية الكرد من الزوال، وكذلك لها أثر كبير على الواقع التعليمي في عموم مناطق كردستان، فالآلاف منهم ضحوا بأرواحهم لنصل لما نحن عليه اليوم".

وأضاف: "اليوم تنعم مناطقنا بالخير والأمان بفضل هذه التضحيات، وفي هذا اليوم العظيم نهدي المجد الذي حققته اللغة الكردية للشهداء وأبنائهم ولكل الصامدين في وجه الطغيان".

بدورها، باركت الرئيسة المشتركة لجامعة كوباني، شيرين مسلم، هذا اليوم للشعب الكردي، وقالت: "الشعب الكردي عبر تاريخه الطويل يسعى إلى الحرية، لكنه تعرض للكثير من المجازر ورغم ذلك حافظ على إرثه ولغته، ولم يستطع أحد النيل من إرادته، ولهذا فيوم اللغة الكردية يوم عظيم بالنسبة لنا".

وتابعت شيرين: "اليوم لدينا مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، ولو سألنا أنفسنا فالجواب واضح وضوح الشمس؛ فالفضل في هذا يعود للشهداء ولحركة التحرر الكردستانية".

وقدمت خلال الحفل فقرات غنائية، من قبل فرقة "فجين" للأطفال الصغار، وفرقة غناء من معهد فيان أمارا بمدينة كوباني.

كما تم تكريم عدد من الأطفال المتفوقين في مدارس المقاطعة خلال العام الدراسي الحالي، خلال الاحتفالية التي اختتمت بالرقصات الشعبية على وقع الأغاني الثورية.

(ن ك/ د)

ANHA