أهالي كوباني يحتفلون بعيد العمال العالمي

شارك في الاحتفالية التي نظمتها حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات بغابة كوباني تقديراً لجهود الكادحين الذي يعملون ليل نهار من أجل بناء وطن آمن، العشرات من أهالي مدينة كوباني والعشرات من عمال المقاطعة، وممثلين عن الإدارة الذاتية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني في المقاطعة.

وعلقت على أشجار الغابة يافطات كتب عليها "قيمة المجتمع بالجهد الكبير"، "يحيا ١ أيار"، "الحياة تزداد جمالاً بالجهد والعمل".

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، هدلة حسن كلمة قالت فيها: "الكادحون الأصحاب الحقيقيون للأوطان، لأنهم يكدون، ويتعرضون للظلم لكن لا يستسلمون".

وأشارت أن لهذا اليوم قيمته الخاصة، لكن المستبدون لا يدعون أن يعيش الكادحون بسلام، مستشهده بما تمارسه دولة الاحتلال التركي بحق الكادحين من أجل أوطانهم مشيرة لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مناطق شمال وشرق سوريا.

وتخللت الاحتفالية فقرات غنائية، ورقصات شعبية للأهالي، لتنتهي بتكريم 15 مؤسسة كادحة في إقليم الفرات من قبل حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM.

(ن م)

ANHA