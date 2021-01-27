أهالي كوباني يحتفلون بالذكرى السنوية السادسة لتحرير المدينة من داعش

وانطلقت فعاليات الاحتفال قبل لحظات في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، وذلك في الذكرى السنوية السادسة لتحرير المدينة من داعش الذي تلقى أولى هزائمه في سوريا عام 2015.

ويشارك المئات من الأهالي في الاحتفالية التي تقام كل عام في مثل هذا اليوم، منذ أن دحر داعش من المدينة.

كما ويحضر الاحتفال إداريو وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات وشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني.

ومن المتوقع أن يستمر الاحتفال لساعات عدة قادمة، تتخلله العديد من الكلمات والعروض الفنية.

ويشار إلى أن وحدات حماية الشعب والمرأة تمكنّت من تحرير كوباني من مرتزقة داعش في الـ 26 من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2015 بعد نحو 134 يومًا من المعارك.

(س ع- م ع /ج)

ANHA