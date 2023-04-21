أهالي كوباني يدعون أبناء باكور كردستان بالتصويت لحزب الخضر اليساري

حديث أهالي مدينة كوباني جاء مع اقتراب الانتخابات التركية التي تصادف 14 أيار/ مايو المقبل، واحتدام الصراع الانتخابي بين الأحزاب التركية الطامحة لكسب أصوات الناخبين الكرد للفوز بالمقاعد البرلمانية.

وطالب أهالي مدينة كوباني الكرد في باكور كردستان بعدم الانجرار خلف ألاعيب حزب العدالة والتنمية الذي يخدعهم في كل مرة، والتصويت لصالح حزب الخضر اليساري الذي قرر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي دخول الانتخابات البرلمانية باسمه ليتجاوز قرار إغلاق الحزب من قبل المحكمة الدستورية العليا في تركيا.

المواطن شكري علدمر قال: "على الكرد في باكور كردستان أن يستيقظوا من سباتهم، فيكفي نوماً، هذا الزمان لا يرحم الشعوب النائمة، والأنظمة الاستبدادية كالذئاب، لا ترحم وتبحث دائماً عن شعوب لتلتهمها، فهذا العام هو عام كسر شوكة المسؤولين الأتراك وبالتحديد المتحكمين بزمام الحكم في تركيا من حزب العدالة والتنمية".

وأضاف: "منذ أعوام، يخدع المسؤولون الأتراك الكرد في باكور كردستان، وفي كل مرة يقعون في نفس الخطأ ويصوتون لنفس الجلاد، في كل مرة يعدون الكرد بوعود زائفة وعندما يحصلون على مرادهم يبيدون الكرد، لذا على كرد باكور كردستان التصويت لحزب الخضر اليساري لكسر شوكة حزب العدالة ولتنمية، وتحقيق نصر انتخابي كاسح على حسابه".

"لا تصوّتوا للمستبدين ليكون هذا العام نهاية الظلام للشعب الكردي"

أما المواطنة جيهان بوزان، فأشارت: "الوقت حان ليكون الكرد في باكور كردستان أهلاً لقضيتهم ولأبنائهم الشهداء الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، وحمايتهم من الإبادة من المسؤولين الأتراك الذين يصلون للحكم على حساب أصواتهم، ومن ثم يبدؤون بارتكاب المجازر بحقهم".

وطالبت جيهان الكرد في باكور كردستان بالتصويت لحزب الخضر اليساري لتكون انتخابات هذا العام نهاية كل فاشي يعتدي على الأبرياء المطالبين بحقوقهم، وتكون نهاية الظلام للشعب الكردي الذي يعيش في الظلام بباكور كردستان بعد سيطرة الفاشيين على نظام الحكم في تركيا".

(ن ك/د)

ANHA