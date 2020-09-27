أهالي كوباني يعلنون تضامنهم مع معتقلي حملة الإبادة السّياسيّة في تركيّا

وجاءت حملة الاعتقال التعسفية بحقّ بعض الشخصيات السياسية الكردية في تركيا وشمال كردستان من قبل سلطات الاحتلال التركي بعد 6 أعوام من المشاركة في مظاهرات تضامنية مع مدينة كوباني أثناء تعرّضها لهجمات الإبادة من مرتزقة داعش.

أهالي كوباني بدورهم أعلنوا تضامنهم مع المعتقلين، وعبّروا عن سخطهم إزاء ما يجري من اعتقالات تعسفية بحقّ الكرد في تركيا.

المواطن خليل عثمان قال بهذا الصدد: "منذ ولادتي وإلى اليوم لم يتغير شيء، وبقي هدف الدولة التركية واحدًا وهو القضاء على الكرد وإبادتهم بشتى الطرق، وما يجري بحق الكرد في تركيا اليوم، من اعتقالات تعسفية يبين لنا أنّ سياسة تركيا لم تتغير أبدًا تجاه الكرد".

وأضاف خليل عثمان: "ما تقوم به الدولة التركية منافٍ للقوانين الدولية، وهناك عشرات المظاهرات تقوم في دول العالم يوميًّا، ولم نرَ أسلوبًا قمعيًّا مشابهًا لأسلوب الأمن التركي؛ فبعد 6 أعوام تقوم الدولة التركية باعتقال من عبّروا عن تضامنهم مع مدينة كوباني جرّاء تعرّضها للهجوم من قبل مرتزقة داعش".

أمّا المواطن مضراب بصراوي، فقال: "اليوم ما يقوم به الأمن التركي أمر خاطئ؛ فالذين تم اعتقالهم عبّروا عن تضامنهم مع أشقائهم الكرد في مدينة كوباني ومن حق الكردي أن يتضامن مع أخيه، لذا نعلن من مدينة كوباني تضامننا مع المعتقلين الكرد في تركيا".

واستغرب مضراب بصراوي من قيام السلطات التركية بوضع هؤلاء السياسيين والمواطنين في السجون "لأنّهم خرجوا إلى الساحات في تركيا منذ 6 أعوام حتى لا يباد الكرد على يد مرتزقة داعش، وليسمعوا صوت الكرد للعالم، ولم يخرجوا في مظاهرة مناهضة للحكومة التركية".

وبدوره عبّر المواطن دينو محمد عن غضبه جراء ما يحصل من انتهاك لحقوق الكرد في تركيا، وقال: "على جميع دول العالم أن تتحرّك لوضع حد لما تقوم به السلطات التركية من اعتقالات تعسفية"، وتساءل: "ماذا تريد تركيا من الكرد حتى تقوم بإبادتهم؟".

أمّا المواطن فاضل آفدو فقال: "اليوم وبعد 6 أعوام، يقوم الأمن التركي بفتح دفاتره القديمة ويبدأ بحملة اعتقالات تعسفية الهدف منها القضاء على أي كرديّ يساند أخاه الكردي، وأنا الكرديّ من مدينة كوباني أدين بشدة ما يقوم به الأمن التركي تجاه إخوتنا الكرد المعتقلين الذين تضامنوا معنا في أيامنا السوداء".

والجدير بالذكر أنّ المدّعي العام في العاصمة التركية أنقرة أصدر مذكّرة توقيف بحقّ 82 شخصًا من 7 محافظات، لمشاركتهم في المظاهرات التي نُظّمت ما بين الـ 5 و9 من تشرين الأول عام 2014، أثناء تعرّض مدينة كوباني للهجوم من قبل مرتزقة داعش.

(ج)

ANHA