أهالي كوباني لروسيا: ماذا تفعلين في مناطقنا التي تتعرّض للقصف التّركيّ؟

ما تزال الهجمات البرية وعمليات القصف التي تتعرّض لها ناحية عيسى مستمرّة منذ أيام، ولا يزال الصمت الروسي مخيّماً حيال ما يجري، وسط غضبٍ شعبي في مناطق شمال وشرق سوريا، جرّاء ما تتعرّض له الناحية من قصف وهجمات في ظل صمت دولي مقيت يخيّم على جميع الأوساط.

أهالي مدينة كوباني بدورهم أدانوا ما يجري في منطقة عيسى، واعتبروا ما يجري هناك محاولةً من دولة الاحتلال التركي لتهجير سكان المنطقة، ولعبة روسية جديدة من ألاعيبها التي تمارسها مع شعوب المنطقة.

المواطن أحمد حج كندو اعتبر الهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على مناطق روج آفا هدفها احتلال المنطقة، وتهجير سكانها، وقال بأنهم كمواطنين في هذه المنطقة لا يقبلون ما يجري.

وأدان الصمت الدولي، وفي مقدّمتهم روسيا التي تعتبر الدولة الضامنة لوقف إطلاق النار في هذه المنطقة، وأوضح بأن روسيا "تعطي دولة الاحتلال مجالاً لاحتلال المزيد من مناطقنا من خلال تساهلها معها".

وينصّ وقف إطلاق النار بين روسيا، ودولة الاحتلال التركي في الـ22 تشرين الأول/ أكتوبر على وقف إطلاق النار، وانتشار القوات الحكومية السورية على الحدود مع تركيا، وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية لمسافة ما بعد 30 كيلو متراً عن الحدود، ورغم تقيّد قسد بمضمون الاتفاق، لا يزال القصف التركي مستمرّاً على مدن عدة في شمال وشرق سوريا.

أما المواطنة شمسة أحمد فقالت: "ندين بشدة هذا القصف من قبل دولة الاحتلال التركي على منطقة عين عيسى، ونسأل روسيا الدولة الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، ماذا تفعل في مناطقنا؟ وهي تتعرّض للقصف التركي، وأقول للشعب في الشمال السوري لا تلتزموا، لأنّ صمتنا يزيد من أطماع دولة الاحتلال".

وبالرغم من وجود القوات الروسية وقوات الحكومة السورية على خطوط التماس مع الاحتلال في محيط ناحية عين عيسى، تزيد دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من قصفها هناك، وسط صمت روسي وحكومي، وقد أصيب أكثر من مرة جنود من القوات الحكومية جرّاء القصف، ولكن بقي الصمت سيّد الموقف.

وبدورها قالت المواطنة كوثر حج خليل: "ندين الانتهاكات التركية في مناطقنا، ونقول لدولة الاحتلال التركي لا حقّ لك في مناطقنا حتى تهدّدينا كل يوم، ونستنكر الصمت الروسي الذي يعتبر وجوده في مناطقنا لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة، ولكنّنا نرى العكس وما يجري في المنطقة هو تخاذل روسي تجاه شعب المنطقة".

(ج)

ANHA