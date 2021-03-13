وأقامت مؤسسة عوائل الشهداء في إقليم الفرات مراسم عزاء للمناضلة في قوات مكافحة الإرهاب جيجك بوطان الاسم الحقيقي بسمة حيدر، والمناضل في قوات واجب الدفاع الذاتي لؤي محمد علي الذين استشهدا خلال تأدية مهامهما الموكلة إليهما.

وكان في استقبال المعزين الذين توافدوا إلى الخيمة التي نصبت في المزار، ذوو الشهيدين، إلى جانب أعضاء في مؤسسة عوائل الشهداء.

الوفد الذي قدم واجب العزاء اليوم، ضم أعضاء من المجالس المحلية ، إلى جانب أعضاء من مجالس البلدية في إقليم الفرات، حيث بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليشيد الرئيس المشترك لمجلس بلدية صرين مصطفى مسلم بعدها بالفضل الكبير للشهداء الذين ناضلوا وقدموا دماءهم رخيصة لتنعم شعوب المنطقة بالحرية والأمان، معاهداً بأن يكون الدرب الذي سلكه الشهداء، هو الدرب الذي ستسلكه الأجيال القادمة من بعدهم.

ومن جانبها ألقت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية شيران لطفية محمود كلمة أشارت فيها إلى دور المرأة في ثورة روج آفا على كافة الصعد العسكرية منها أو السياسية أو في ساحات العمل وتضحياتها التي قدمتها لتحرير المنطقة وبناء المجتمع.

وأشادت لطفية بتضحية المناضلة جيجك، مؤكدة بأنّ تضحيتها التي كانت لأجل حرية القائد ولتعيش شعوب المنطقة بحرية وأمان لن تذهب أدراج الرياح، وأكدت أن العدو يستهدف نضال المرأة بالمقام الأول وضرب مكتسبات الشعوب في شمال وشرق سورية، التي بذلت الغالي والنفيس للوصول إلى مجتمع يسوده العدل والمساواة.

(م ع- د أ / م)

ANHA