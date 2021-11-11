أهالي كوباني عن المجزرة الأخيرة في قامشلو: لن تستطيع تركيا النيل من إرادة شعبنا

وجاء حديث الأهالي أثناء مشاركتهم في مسيرة حاشدة خرجت اليوم في مدينة كوباني استنكاراً للمجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال التركي عبر طائرة مسيرة في مدينة قامشلو والتي أدت لاستشهاد ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة.

وفي هذا السياق استنكرت المواطنة عدلة سليمان الهجمات التركية على المنطقة وقالت: "إنها تستهدف المدنيين وتقتل الأبرياء فبعد ارتكاب المجزرة في كوباني عبر الطائرات المسيرة استهدفت هذه المرة المدنيين في قامشلو" مؤكدة أن تلك المجازر هدفها واحد وهو النيل من إرادة الشعب الكردي عامة والوطنيين والمناضلين بشكل خاص.

وأشارت عدلة إلى أن كافة الدول تغض الطرف عن الجرائم التركية، وطالبت المجتمع الدولي وكافة الدول بوضع حد للمجازر التركية بحق أهالي المنطقة. وأضافت: "نحن نؤمن بإرادة شعبنا وقوة أبنائنا ومهما استهدفت تركيا المدنيين فسنقدم المزيد من الشهداء من أجل نيل حريتنا وتحقيق النصر سيراً على خطا شهدائنا".

ومن جانبه ندد المواطن صالح نوح بالمجزرة الأخيرة في مدينة قامشلو، وقال: " إن تركيا بارتكابها تلك المجازر بحق شعبنا تحاول أن تنتقم من هزيمة داعش وتستهدف المدنيين العزل والوطنيين والمناضلين خاصة".

كما قال نوح إن "تركيا ترتكب المجازر بحق أبناء المنطقة لأنهم كسروا شوكة داعش الذي كان مدعوماً من قبلها، وذلك عبر شن الهجمات بالطائرات المسيرة هذه المرة".

وتابع: "شعب المنطقة وصل إلى قناعة بأن الدولة التركية ولأنها تنهار داخلياً تريد تصدير أزماتها إلى الخارج عبر استهداف مناطق شمال وشرق سوريا عامة والشعب الكردي بشكل خاص".

أما الشابة جاني عبدو فقد استنكرت الهجمات التركية على المنطقة وقالت إنه "مهما هاجمت الدولة التركية فلن تستطيع النيل من إرادة شعب المنطقة لأن شعبنا يمتلك روح النضال والمقاومة ويتمسك بنهج شهدائه وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

(م ع/ل)

ANHA