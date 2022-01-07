أهالي كري سبي المحتلة يرفضون إرسال أبنائهم إلى المدارس

سرق المرتزقة كافة محتويات المدارس في المقاطعة المحتلة (أبواب، شبابيك وغيرها من مستلزمات التعليم) بعد احتلالهم للمقاطعة عقب عدوانهم الغاشم عليها في ٩ تشرين الأول من العام ٢٠١٩، ناهيك عن تحويل قسم كبير من المدارس إلى قواعد ومقرات عسكرية لهم.

بحسب ما قاله مصدر محلي من الريف الشرقي لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة لوكالتنا فإن غالبية المدارس في بلدة سلوك ليس فيها شبابيك وأبواب.

وكشف المصدر أن غالبية ممن هم في عمر الدراسة لا يرتادون المدارس التي تدرّس فيها مناهج تابعة لدولة الاحتلال التركي المرفوضة من قبل الأهالي.

وتشهد المناطق المحتلة استياءً وامتعاضاً كبيراً من قبل من تبقى من الأهالي فيها بسبب نقص كبير في الخدمات الأساسية الضرورية لحياتهم اليومية كالخبز ومازوت التدفئة، حيث أنهم يعانون بشكل دائم من انقطاع مادة الطحين، فيما يصل سعر برميل مازوت التدفئة إلى ٥٠٠ ألف ليرة سورية، مما أجبر الأهالي هناك للرجوع إلى الوسائل البدائية لتدفئة أنفسهم كإشعال الحطب وأكياس النايلون وروث الحيوانات.

(ت ك/م)

ANHA