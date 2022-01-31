أهالي كركي لكي يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين مصطفى الفلاج وأحمد خلف

توجه العشرات من أهالي ناحية كركي لكي إلى قرية اليوسفية التابعة للناحية لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد مصطفى أحمد الفلاج في مسقط رأسه .

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت ناريشان بركات عضوة مجلس عوائل الشهداء كلمة أشارت فيها إلى دور نضال وتضحيات الشهداء في تحرير المنطقة وحمايتها وقالت: "لولا دماء وتضحيات الشهداء لانتشر إرهاب داعش في مناطقنا لخلق الفوضى والقتل والدمار".

ومن ثم توجه الأهالي إلى خيمة عزاء الشهيد" أحمد ثامر خلف" التي نصبت في ناحية كركي لكي لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد، وتحت خيمة العزاء ألقت زلفا بدرو عضوة مؤتمر ستار كلمة قالت فيها:" سنسير على نهج الشهداء الذين سطروا أروع الملاحم البطولية بدمائهم لأنهم بمقاومتهم أنقذوا منطقتنا من مرتزقة داعش".

وانتهت مراسم العزاء بالشعارات التي تمجد الشهداء.

والجدير بالذكر بأنه سيشيع غداً الثلاثاء جثمانا الشهيدين "مصطفى أحمد الفلاج وأحمد ثامر خلف" ورفاقهم الشهداء الذين استشهدوا في حملة "مطرقة الشعوب" إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك.

(ك ع/ل)

ANHA