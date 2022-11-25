أهالي كركي لكي يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد حسان سلمو

توجه اليوم الجمعة، العشرات من أهالي كركي لكي إلى خيمة عزاء الشهيد حسان سلمو، الاسم الحركي مظلوم برخدان، الذي استشهد في زاب بتاريخ 30 آب الماضي.

وبدأت مراسم العزاء في قرية شيرو التابعة لناحية كركي لكي بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لبلدية الشعب في بلدة مصطفاوية التابعة لناحية كركي لكي، لزكين علي، كلمة ندد فيها "بهجمات الاحتلال التركي ومخططاته على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، واستهدافه المدنيين والعسكريين".

واختتم كلمته بالقول "هجمات دولة الاحتلال التركي، لن تكسر إرادة شعبنا".

وانتهى واجب العزاء بالشعارات التي تمجّد الشهداء "الشهيد حي لا يموت".

(ك ع/ ل م)