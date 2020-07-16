أهالي كركي لكي ينظّمون مسيرة تنديداً بهجمات الاحتلال التّركيّ

وبدأت المسيرة من ساحة الشّهيد خبات ديرك، حيث وقف المتظاهرون دقيق صمت على أرواح الشهداء ، ومن ثمّ ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية كركي لكي محمد جميل كلمة قال فيها: "إنّنا بروح المقاومة سننتصر، ونرفض الاستسلام والانهزام، ونقول نعم للمقاومة والنّصر".

وتابع الجميل: "إنّ هجمات تركيا على مناطق الدّفاع المشروع لن تستطيع إضعاف إرادتنا ومقاومتنا، فأردوغان يقول إنّني أهاجم حزب العمّال الكردستاني، فهل في ليبيا أيضاً يوجد حزب العمال حتى يهاجمها؟ أطماع أردوغان واضحة فهو يريد توسيع حكمه في الشرق الأوسط أجمع وإعادة حلم العثمانية". وطالب الجميل المجتمع الدوليّ الوقوف بوجه هجمات الاحتلال التركي.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات الّتي تمجّد الشهادة والشهداء، وتستنكر انتهاكات الاحتلال التركيّ.

(كروب/إ)