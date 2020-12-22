أهالي كركي لكي وجزعة ينددون بهجمات الاحتلال التركي

استنكارًا لهجمات جيش الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى ومناطق شمال وشرق سوريا، نظم مجلس ناحية كركي لكي وبلدة جزعة التابعة لريف ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو تظاهرتين منفصلتين.

ففي ناحية كركي لكي وبمشاركة المئات من أبناء الناحية كركي لكي والقرى التابعة لها، انطلقت التظاهرة من ساحة الشهيد خبات، وجابت الشارع الرئيس للناحية.

وهتف المشاركون بالشعارات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي، وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، وحملوا لافتات كتب عليها" لا للصمت الدولي اتجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي، لا للاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا".

وتوقف المشاركون وسط الناحية، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية كركي لكي محمد جميل كلمة أشار فيها إلى أن هجمات جيش الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى تستهدف إرادة الشعب الحر ومشروع الأمة الديمقراطية ".

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة عين عيسى.

أما في بلدة جزعة بريف ناحية تل حميس فانطلقت التظاهرة من أمام مركز بلدية الشعب، وجاب المشاركون الشوارع الرئيسة لبلدة الجزعة، وهتفوا بصوت واحد "بالروح بالدم نفذيك يا عين عيسى"، "يسقط أردوغان"، "عاش أوجلان"، بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، وشعارات تدين الصمت الدولي حيال تلك الهجمات.

ورفع المشاركون في التظاهرة أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، ورايات حزب الاتحاد الديمقراطي، وصور القائد عبدالله أوجلان، كما حملوا لافتات كتب عليها "لا للاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا"، "المرأة حياة لا تقتلوا الحياة"، "سنقاوم أي اتفاق يستهدف وجودنا وكرامتنا وهويتنا"، "لا للاحتلال التركي لا للتغيير الديمغرافي في عفرين وسري كانيه وتل أبيض"، "لا تراجع عن أرضنا وحريتنا".

وتوقف المشاركين أمام مجلس البلدة دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بالبلدة فاطمة اليوسف، أدانت فيها الاعتداءات المتكررة على شعب شمال وشرق سوريا، وخاصة على ناحية عين عيسى، وأكدت أن هذا الاعتداء هو بتوجيه من روسيا للضغط على قوات سوريا الديمقراطية لتسليم الأراضي لروسيا تدريجيًّا أو البديل عنها أردوغان".

وبدوره، أكد الرئيس لمشترك لبلدية الشعب في بلدة جزعة سرحان عوينان، "أن جزعة هي عين عيسى وهي كوباني وشنكال وروج آفا، ونرفض العدوان الفاشي على عين عيسى"، وأدان العزلة المفروضة على القائد الأممي عبد الله أوجلان".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تدين هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على عين عيسى وضرب أمن واستقرار المنطقة.

(كروب/م ح)

ANHA