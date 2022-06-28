أهالي كركي لكي وجل اغا وتل كوجر يشيعون شهداء قوات صناديد

وتجمع عصر اليوم، المئات من أهالي ناحية كركي لكي في ساحة آزادي لاستقبال جثمان مقاتلي قوات الصناديد رياض المطوري، وظاهر البلو، اللذين استشهدا جراء هجوم لمرتزقة داعش في ريف ناحية تل كوجر.

وتوجه موكب التشييع من مشفى الشهيد هوكر في ديرك نحو مزار الشهيد عقاب الأسود في ناحية تل كوجر.

ولدى وصول موكب التشيع الى المزار، قدم مقاتلو قوات الصناديد عرضاً عسكرياً بالتزامن مع الوقوف دقيقة صمت اجلالا لأرواح الشهداء.

ومن ثم ألقى القيادي في قوات الصناديد خالد شاهر كلمة قال فيها" سنقاوم عن ارضنا ضد مرتزقة داعش ونضحي بدمنا في سبيل الوطن، اننا عاهدنا شعبنا باننا سنكون حماة الأرض ونحمي مقدسات مجتمعنا".

كما ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات كلمة توجه فيها بالعزاء لذوي الشهداء، وقال "نعزي جميع أبناء شعبنا التواقة للحرية والديمقراطية التي تواجه الإرهاب، وهذا القوى الظلامية ومن يدعمها التي تسعى لضرب مكتسبات شعبنا".

واختتم بركات حديثه بالقول" ان استهداف قوات الصناديد هو استهداف مشروع الامة الديمقراطية التي تحقق بدماء شهدائنا".

ومن ثم قرأت وثيقة الشهداء، وسلمت لذويهم ليوارى جثمانهما الثرى في مزار الشهيد عقاب الأسود بتل كوجر.

(ك-ع/ك)

ANHA