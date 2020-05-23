أهالي كركي لكي وديرك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد صابر

وشارك العشرات من أهالي منطقة ديرك ونواحيها في أداء واجب العزاء لذوي المقاتل في قوات الدفاع الشعبي صابر سيبان الاسم الحقيقي سمير سعيد خلف والذي استشهد في منطقة بستا في شمال كردستان بتاريخ 15 أيار الجاري. ونُصبت خيمة العزاء في قرية كرزيارتي جولي التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو بروين محمد كلمة توجهت فيها بالعزاء لذوي الشهيد، وأضافت "هذه القرية تحتضن الكثير من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل جميع أجزاء كردستان، اليوم ومرة أخرى نعزي أهالينا في هذه القرية باستشهاد الشهيد صابر الذي ضحى بحياته من أجل حرية شعبه".

وأضافت بروين محمد "في هذه الفترة الحساسة نتوجه نحو تحقيق الوحدة، فشعارنا وهدفنا كان بشكل دائم الوحدة من أجل مواجهة كل المخططات الدولية ضد شعبنا، يجب تحقيق الوحدة وأن نكون صوتاً واحداً من أجل تحقيق سوريا ديمقراطية".

الإداري في مجلس عوائل الشهداء محي الدين حسن ألقى كلمة أيضاً قال فيها "شهداؤنا لم يعترفوا بالحدود، إنما دافعوا عن جميع أجزاء كردستان وكل مكونات شمال شرق سوريا، لذلك ندعو إلى تحقيق الوحدة لأنها السبيل لحماية نهج شهدائنا والانتصارات التي حققوها بدمائهم ".

وانتهت مراسم العزاء بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك-ع/ك)

ANHA